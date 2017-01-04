因應亂局頻傳 土耳其延展3個月緊急狀態

土耳其總統埃爾多安多次被外界質疑，緊急狀態是為了方便他擴權而設立。（圖/美聯社）

繼去年7月因軍事政變而啟動的緊急狀態，土耳其國會決議將從19日起，延展國家緊急狀態期限達3個月，以因應近日來各種亂局與動盪頻傳。數月以來，土耳其境內發生多次競爭全球的事件，從刺殺俄國駐土大使、跨年夜更驚傳伊斯坦堡（Istanbul）夜店遭恐攻造成39人死亡，讓土國政府不得不再次延展緊急命令的期限。

據法新社（AFP）報導，土耳其國會為了因應跨年夜發生的39死夜店恐攻事件，決議將目前國家緊急狀態繼續延展3個月的時間。土國當前的緊急狀態源自去年7月份的軍事政變，此一命令讓現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）擁有更大權力，包含讓公務員免職與關閉相關機構單位的權力。至今已超過10萬人遭到官方審訊、更有4萬人被以涉嫌協助恐怖組織而遭羈押。如今再因「恐攻」為由延長期限，恐將引起各國的關切與注意。

土耳其去年7月份再次迎來軍事政變，但最後以失敗收場。（圖/美聯社）

土國民眾手持「阻止埃爾多安」的標語，要求總統停止擴權和緊急狀態。（圖/美聯社）

土耳其去年各種狀況頻傳，先是6月份伊斯坦堡機場發生嚴重爆炸案，7月份國內又引發軍方政變，緊接著在眾目睽睽之下發生警官槍殺外國大使的案件，更在跨年夜當晚，再次於伊斯坦堡市區發生恐怖攻擊事件，一連串的亂象讓土國民眾苦不堪言。但長期維持緊急狀態下的土耳其，總統埃爾多安的權力不斷擴張，引起眾多媒體與記者們的反彈，更讓土耳其成為去年度（2016）全球新聞自由度最低的國家。

(中時電子報)