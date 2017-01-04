唐立淇疑暗諷薇薇安 「騙這麼離譜」秒刪文
星座專家唐立淇和薇薇安（陳佳瑛）爆不合12年，不過在薇薇安病逝後宣告落幕，但近日卻有網友爆料，唐立淇在私人臉書疑暗諷薇薇安「騙得離譜」，半小時內該文已刪除。
近日，《灣生回家》作者身分造假一事鬧得沸沸揚楊，據《蘋果日報》報導，唐立淇在私人臉書酸陳宣儒：「騙子被揪出來挺好，但也因為她騙太大、踩到不該騙地雷...」，未料她突然話鋒一轉，被認為有另一個暗諷對象，並非在指陳宣儒。
她提到：「說自已出國上了課拿了證照（然後咧？也沒把功力秀出來，連證書都不給大家看大家照信）、宣稱有愛死自己的男友（連張照片都沒有，到死都沒露面，卻沒人覺得奇怪）、買了多少房、賺了多少錢、事業好得不得了，但其實根本神隱，也沒人知道其行蹤，連張站在房子前的照片都沒有，騙這麼離譜也沒人追究，是大家都信了？」
薇薇安曾透露考到3張國際占星認證，但並未秀出證照，至於她也表示收鑽戒男友，但他從未露面，種種線索似在指薇薇安的相關報導，而她半小時內刪除該文，唐立淇經紀人澄清沒影射任何人，後唐立淇又文：「我的私人臉書已經不能說人話了耶，這是這世界要的，假的也行」。
(中時電子報)
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