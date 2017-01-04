驚爆與妻分房睡 王力宏嚇呆

王力宏昨上佼佼直播節目。（圖／Yahoo奇摩提供）

王力宏昨上直播節目，接受主持人黃子佼的訪問，透露因工作忙、日夜顛倒，他為了不打擾，晚上沒和女兒同睡。怎知最後被寫成和妻分房睡，嚇得他在網上澄清。

王力宏與李靚蕾結婚後，兩人趕進度，現在育有兩個可愛女兒，不過工作依舊滿檔的他，老婆與女兒時常跟著他跑，加上自己拍戲日夜顛倒，王力宏就在節目上說，因怕弄醒女兒，晚上就沒和她們同房。

不過卻被解讀為和妻女分房睡，嚇得王力宏凌晨趕緊在網上澄清，無奈表示「我在節目說和孩子分房睡，怎麼差這麼多？」直呼「我跟老婆沒有分房睡，寫成這樣令人誤會啦！」還說好在有臉書，能夠當作澄清管道。

(中時電子報)