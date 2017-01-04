特偵組無障礙「珍」廁所 吳淑珍沒用過

特偵組準備提供給吳淑珍使用的無障礙廁所。(陳志賢攝)

特偵組準備提供給吳淑珍使用的無障礙廁所。(陳志賢攝)

特偵組牆上的招牌，將作為檢察文物紀念。(陳志賢攝)

特偵組已在今年裁撤，但特偵組過去為了偵辦扁案，考量傳喚前第一夫人吳淑珍的必要性，斥資修建一座無障礙廁所，作為吳淑珍若赴特偵組受訊如廁時使用，結果事後因扁珍夫妻身體狀況不佳，法院陸續停止審理扁案，因此特偵組這個專為吳淑珍而設的廁所，珍一次也沒使用過，日後也恐難用到。

去年12月30日，特偵組最後一天上班日，應媒體要求，特別開放1小時讓媒體參觀特偵組辦公區域及設施，媒體才有緣親眼目睹這個專為吳淑珍特設的無障礙廁所。

特偵組前身是高檢署查緝黑金行動中心，辦公室原本向土銀租用館前路的三井物產株式會社舊廈，後來改制成立特偵組後，2009年10月才遷到信義路的國防部文化營區。

偵辦扁案而聲名大噪的特偵組，在搬到信義路的辦公室時，因扁案仍有部分未完全處理釐清，一度有再安排傳喚吳淑珍的計畫，但考量她受訊時的身體狀況、以及如廁休息情形，還特別在4樓訊問室前的廁所，改建一座無障礙廁所；結果，特偵組為扁案而修繕的無障礙「珍廁所」，完工多年，吳淑珍卻從來沒用過。

之後，隨著她及前總統陳水扁的身體狀況不佳，扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢、侵占機密公文案、偽證3案，扁律師陸續聲請停止審判，高院、台北地院均分別裁定停止審判後，特偵組也沒有再處理扁案了。

特偵組遭裁撤後，特偵組當年專為吳淑珍所設的無障礙「珍」廁所，已無用武之地。未來特偵組辦公室區域將移交給台北地檢署以及跨部會的行政院「防制洗錢聯合辦公室」使用，吳淑珍幾乎不可能會再使用到這座無障礙廁所了。

(中時)