高市透天厝凌晨竄火舌 一家7口2死4傷

高雄市鳥松區本館路1棟透天厝今天凌晨發生火警，造成2死4傷，警消搶救中。（呂素麗翻攝）

高雄市鳥松區本館路1棟透天厝今天凌晨發生火警，造成2死4傷，警消搶救中。（呂素麗翻攝）

火警現場為位於高雄市鳥松區本館路302巷的4樓建築物（頂樓加蓋），消防人員抵達現場時火舌自2樓竄出。（呂素麗翻攝）

高雄市鳥松區本館路1棟4樓透天厝今天凌晨4點發生火警，造成2死4傷，王姓屋主一對分別就讀樹人醫專的大女兒及陽明國中的二女兒重傷送醫不治，屋主夫婦及兒子、小女兒受傷送醫，目前人清醒，生命跡象穩定；警消初步研判，起火點為2樓客廳電線走火，真正原因正由消防局會同警察局調查中。

火警現場為位於鳥松區本館路302巷的4樓建築物（頂樓加蓋），消防人員抵達現場時火舌自2樓竄出，因獲報有人員受困，一邊佈線搶救，同時進行人命救助與搜索，4點15分火勢控制，4點39分火勢撲滅。

警消調查，透天厝住了王姓屋主1家7口，包括王姓夫婦、阿嬤、及3個女兒、1個兒子，警消共救出6人，其中王姓屋主的大女兒（20歲）及二女兒（15歲）救出時已無生命跡象，送醫急救不治；兒子（13歲）則右腳擦傷，送高雄榮總急救；4歲小女兒送高雄長庚兒童醫院加護病房觀察中，王姓夫婦（40歲及39歲）輕傷送高長，4人均意識清醒，因驚嚇過度，暫無大礙，阿嬤則自行脫困，未就醫。

鳥松區長魏瑟瑄獲報第一時間趕至現場及醫院慰問，處理相關事宜。

火警發生時，警消由大隊長王宗展率鳥松、大昌、鼎金、仁武分隊及特搜中隊共29車69人前往搶救，消防局局長陳虹龍、副局長黃江祥、專委李清秀並於第一時間到場指揮搶救，另通知警察局、台電公司、自來水公司、欣雄瓦斯公司、社會局、民政局等單位到場協助。

(中時)