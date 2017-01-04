昔為照顧亡父遭公司威脅 許孟哲曝怨孫德榮

許孟哲曝對孫德榮強硬作風略有微詞。(圖/本報系資料照)

5566是喬傑立昔日力捧的偶像男團，最小成員許孟哲15歲就入行，在孫德榮旗下經紀公司待了8年，但他透露出道第2年就面臨爸爸罹患肝癌，當下只想多抽出時間陪伴的他，卻被公司以「冷凍」、「一輩子讓你休息」等理由要脅，也讓他對老闆孫德榮產生埋怨。

根據《蘋果日報》報導，許孟哲透露當時孫德榮強硬風格，讓他一度抗拒在當藝人，尤其爸爸病逝前，曾向公司極力爭取假期要帶爸爸到南部漁港吃海鮮，卻被公司一句「你要休息，我就一輩子讓你休息」無情回應，因此當時孫德榮帶他去菲律賓拍戲時，兩人聊天不超過10句。

對此孫德榮澄清全是誤會，他表示許孟哲爸爸罹癌時，全公司還去幫忙當看護，也有去他爸爸告別式，而當初放話「你要休息，我就一輩子讓你休息」，記得是王仁甫和季芹隱瞞戀情，一氣之下對王仁甫說的，或許許孟哲看到王仁甫請假被打回票才不敢開口，因此導致誤解。

(中時電子報)