巴拉圭紅十字會盼與台灣再加強合作

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巴拉圭紅十字會新任執行董事貝拉斯格斯最近拜會中華民國駐巴拉圭大使俞大?，盼未來能再增進與台灣的人道救援合作。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 106年1月4日

巴拉圭紅十字會新任執行董事貝拉斯格斯最近拜會中華民國駐巴拉圭大使俞大?，盼未來能再增進與台灣的人道救援合作。

貝拉斯格斯（David Velazquez）當地時間去年12月27日拜會大使館。

俞大?表示，大使館偕旅巴僑界人士多年來持續響應巴紅十字會之慈善募款活動，嘉惠弱勢團體。近來台灣「醫療資訊管理效能提升計畫」藉由電子化設備、技術培訓與輔導，協助巴國建置醫務管理系統，對於緊急救援服務具有加乘效果。未來樂願結合台巴的民間力量，增加共同合作的機會。1060104

(中央社)