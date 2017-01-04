打籃球沒教練 台師大APP免費學
籃球深受台灣人喜愛，但不是每個人都是運動員，請得起專業教練。台灣師範大學開發了「師大瘋籃球」APP，不論是入門規則到進階的戰術，裡頭都有教。
台師大體育系主任林玫君表示，「師大瘋籃球」APP邀請台師大男子籃球隊教練陳子威，親自指導、拍攝70部籃球教學影片，讓使用者可以按部就班，和運動員一樣學習各種技巧。
台師大希望把這套APP推廣到各級學校，體育課教籃球時，就可以先看影片預習，搭配教師指導，更能掌握籃球的動作和戰術，實際打起來也更有趣味。
除了運動愛好者，也有許多人喜歡「觀賞」籃球，但除了看運動員帥氣的外表和動作，也多多少少要瞭解一些規則。台師大設計的APP，也包含了籃球的基本規則、運動觀賞禮儀，以及各項籃球基本戰術，甚至是籃球明星的經典動作，方便迷哥迷妹們補足知識。相關資訊可參考台師大網站。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。