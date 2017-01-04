打籃球沒教練 台師大APP免費學

籃球深受台灣人喜愛，但不是每個人都是運動員，請得起專業教練。台灣師範大學開發了「師大瘋籃球」APP，不論是入門規則到進階的戰術，裡頭都有教。

台師大體育系主任林玫君表示，「師大瘋籃球」APP邀請台師大男子籃球隊教練陳子威，親自指導、拍攝70部籃球教學影片，讓使用者可以按部就班，和運動員一樣學習各種技巧。

台師大希望把這套APP推廣到各級學校，體育課教籃球時，就可以先看影片預習，搭配教師指導，更能掌握籃球的動作和戰術，實際打起來也更有趣味。

除了運動愛好者，也有許多人喜歡「觀賞」籃球，但除了看運動員帥氣的外表和動作，也多多少少要瞭解一些規則。台師大設計的APP，也包含了籃球的基本規則、運動觀賞禮儀，以及各項籃球基本戰術，甚至是籃球明星的經典動作，方便迷哥迷妹們補足知識。相關資訊可參考台師大網站。1060104

(中央社)