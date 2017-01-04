奧萬大青楓落葉 楓香落羽松轉黃
奧萬大國家森林遊樂區是賞楓勝地，但氣溫與水氣未配合，植物普遍延後變色，青楓大多落葉，落羽松、水杉、楓香近期轉黃。
冬天遲到，有「楓的原鄉」美稱的奧萬大國家森林遊樂區也受影響，園區各種植物普遍延後變色，所幸近幾次較低溫的大陸冷氣團、東北季風報到，終於讓園區呈現紅、黃、橘、綠，加上湛藍天空，形成五彩繽紛的美麗風景，讓遊客驚豔不已。
林務局南投林區管理處表示，日夜溫差大、日照與水份充足，是楓樹變色主要條件，園區的紅葉樹種青楓、楓香，往年大多入秋就開始變色，約12月中旬逐漸落葉，但目前為止，氣溫仍偏暖，造成紅葉期延後。
南投林區管理處表示，青楓大致已落葉，但落羽松、水杉、楓香等植物，最近才開始轉黃，幾次較低溫氣團過後，顏色逐漸加深，由綠色轉黃、橘紅，讓奧萬大成為繽紛世界。
南投林管處指出，因山區天氣較不穩、早晚溫差大，上山賞楓、賞花的遊客，建議採洋蔥式多層次穿衣法，並儘可能非假日入園或趁早出門，以避開人、車潮；園區各項資訊及最新楓紅狀況，可查詢奧萬大國家森林遊樂區網站，或臉書「奧萬大情報站」粉絲團網頁。1060104
(中央社)
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