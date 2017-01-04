鄭明典：暖呼呼的元月上旬

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氣象局預報中心主任鄭明典今天說，還有3、4天溫暖的冬天，才會有下波的東北季風增強。

中央氣象局表示，今天東北風減弱，風向逐漸轉為東風，各地天氣多雲到晴，而北台灣白天溫度回升，感受上偏溫暖，新竹以南至台南日夜溫差稍大，早晚仍有涼意。

氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書上說，清晨台北的天空還是雲多，但是日出時漸漸散去，目前已經可見藍天。

鄭明典表示，大霸尖山在朝陽下顏色偏紅，在氣象局屋頂都看得見，表示北台灣空氣品質相當好。

在天氣預測方面，鄭明典指出還有3、4天溫暖的冬天，然後才會有下一波「東北季風」增強，真是暖呼呼的元月上旬。1060104

(中央社)