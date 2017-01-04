中市優質椪柑 首批17噸外銷馬來西亞

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台中市政府輔導台中市沙鹿區果菜運銷合作社，外銷椪柑至馬來西亞吉隆坡永平市台灣城超市，數量約17噸，日前裝櫃預計5日運抵吉隆坡，6日開賣，讓更多人品嚐汁多甜美的椪柑。

台中市所生產椪柑品質佳，是年節伴手禮的最佳選擇。農業局表示，這次台中市椪柑海外行銷至馬來西亞吉隆坡永平市，是台中市沙鹿區果菜運銷合作社、東勢區果樹產銷班第16班與馬台經貿協會的首次合作，提供馬來西亞當地消費者年節伴手禮，並配合政府新南向政策，擴大台中市椪柑品牌知名度，更提高農產品市場競爭力及農民收益。

農業局指出，台中地勢高低落差大、溪流貫穿力強、水利豐沛，具山氣與水利兩項優勢，一年四季均孕育出豐富的農特產品，從年初到年底有椪柑、芋頭、枇杷、水蜜桃、水梨、荔枝、龍眼、紅龍果、甜柿、蜜蘋果、雪梨、梨山茶、蜂蜜、百合、文心蘭等，農產多樣，透過外銷讓更多人一起品嚐好味道、認識台中農業文化。1060104

(中央社)