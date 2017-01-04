中市優質椪柑 首批17噸外銷馬來西亞
台中市政府輔導台中市沙鹿區果菜運銷合作社，外銷椪柑至馬來西亞吉隆坡永平市台灣城超市，數量約17噸，日前裝櫃預計5日運抵吉隆坡，6日開賣，讓更多人品嚐汁多甜美的椪柑。
台中市所生產椪柑品質佳，是年節伴手禮的最佳選擇。農業局表示，這次台中市椪柑海外行銷至馬來西亞吉隆坡永平市，是台中市沙鹿區果菜運銷合作社、東勢區果樹產銷班第16班與馬台經貿協會的首次合作，提供馬來西亞當地消費者年節伴手禮，並配合政府新南向政策，擴大台中市椪柑品牌知名度，更提高農產品市場競爭力及農民收益。
農業局指出，台中地勢高低落差大、溪流貫穿力強、水利豐沛，具山氣與水利兩項優勢，一年四季均孕育出豐富的農特產品，從年初到年底有椪柑、芋頭、枇杷、水蜜桃、水梨、荔枝、龍眼、紅龍果、甜柿、蜜蘋果、雪梨、梨山茶、蜂蜜、百合、文心蘭等，農產多樣，透過外銷讓更多人一起品嚐好味道、認識台中農業文化。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。