Nook開賣 士林北投有「美」食可嘗啦

由水煮蛋碎、培根、番茄、小黃瓜、藍紋乳酪、蘿蔓和酪梨醬共構的〈好萊塢沙拉〉，可搭配千島醬或油醋醬提味。(圖／姚舜攝)

〈Aloft漢堡〉的內餡有酥炸去骨雞腿肉、香煎鮭魚，以及牛肉漢堡排並搭配巧達起司，非常「澎湃」。(圖／姚舜攝)

〈水牛城辣雞翅〉是將雞翅用白酒和鹽先醃漬後再拍薄粉輕炸，然後再拌入用番茄醬、醋、Tabasco辣醬和蒜頭調製的醬汁提味，吃食時可沾酸奶，非常美味。(圖／姚舜攝)

〈Nook〉的菜餚呈盤都很「直白」，如美味的〈蒜味橄欖油蝦〉就完全沒有其它裝飾就直接上桌。(圖／姚舜攝)

形色「壯觀」的〈香蕉聖代〉，完全是美式食物的「派頭」，很難不被誘惑。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉內的品牌餐廳〈Nook〉，裝潢設計結合現代風與普普風，色彩鮮明繽紛。(圖／姚舜攝)

八角型餐桌和顏色、造型互異的北歐餐椅，使〈Nook〉洋溢強烈的Aloft風格。(圖／姚舜攝)

W飯店姐妹品牌Aloft在台第2個據點〈北投雅樂軒〉本周起試營運，位在3樓的館內品牌餐廳〈聚聚樂Nook〉並已開始待客。這裡除了供應自助早餐外，午、晚餐則標榜將由主廚以「一州一味」為概念，烹調料理美國五十州的特色美食，喜歡嘗鮮試奇的食客得以在這個Aloft專為亞洲市場而設的品牌餐廳，感受「潮」牌飯店傳遞的「美」食體驗。

〈Nook〉的菜單主攻美式食物，對於飯店周邊鄰里居民而言，這絕對是一個好消息。因為，目前在士林、北投、淡水一帶都沒有國際級美式餐廳進駐，〈Nook〉開幕後，在這些社區商圈生活工作的朋友，要吃「美食」，不必「進城」，就近就可以消費。

Aloft與W飯店都是喜達屋集團專為千禧世代旅人設計的「潮」牌飯店，該家飯店各有品牌餐廳，W Hotel的是〈the kitchen table〉，Aloft的則是〈Nook〉。飯店定位「潮」，餐廳也「潮」。鎮

位在〈北投雅樂軒〉3樓的〈Nook〉，有120個座位，裝潢設計結合現代風與普普風，延續Aloft品牌精神運用強烈對比的鮮明色彩，搭配品牌圖騰重複式的拼貼，視覺上展現強烈的品牌印象。餐廳內裝則以簡潔的線條與幾何圖形為主要架構，沒有過多複雜的變化，呈現乾淨俐落的空間格局。

〈Nook〉餐廳內使用的家具充滿濃烈的設計風格，除了蜂巢狀的八角形餐桌讓人眼睛一亮，搭配餐桌的餐椅則有如丹麥新銳設計師Hee Welling與HAY共同打造的「About A」吧台椅，及讓德國工業設計才子Konstantic Grcic一舉走紅的「Chair One」等世界百大經典名椅，都呼應了Aloft重視設計風格的品牌精神。

〈Nook〉室內分3個區域，並有一戶外露台，傢俱隨意組合，設計師利用不同尺寸的木板拼接成一木平台，花草從木板的裂縫中自然生長，一切都很自然，並透過竹籬或木籬圍塑曲折的邊界與間隙，打破帶狀景觀的單一性，營造出景觀團簇與遠近的效果，是享用下午茶、或是舉辦小型聚會的絕佳場所。

說起來，美式食物「不外乎就是那些」。但〈Nook〉畢竟是一潮牌飯店的品牌餐廳，所以既便是漢堡、沙拉、三明治，還是經過廚藝團隊一番設計，力求「與眾不同」。

如〈好萊塢沙拉〉，由水煮蛋碎、培根、番茄、小黃瓜、藍紋乳酪、蘿蔓生菜，以及酪梨醬共構，呈盤時所有食材整齊畫一排列，「軍容壯盛」、澎湃大器，吃食時以淋千島醬或油醋醬汁提味，口感滋味多層交織。

〈Aloft漢堡〉顧名思義是餐廳的招牌經典，麵包是不加麵粉、只以老麵發酵烤製的麵包，夾餡則有香煎鮭魚、去骨炸雞腿，以及用澳洲牛肉作的漢堡排，一個漢堡，雞、魚、牛都吃了，吃怕客人胃不夠大。

〈Nook〉的〈水牛城炸雞翅〉味道很好，鮮嫩的雞翅用白酒和鹽巴醃過，再沾薄粉輕炸，然後再用以番茄醬、醋、Tabasco與蒜頭調製的醬汁提味，味道甜鹹酸辣交織，是配菜好菜。

Aloft雖標榜「潮」，但〈Nook〉的菜餚呈盤卻很「直白」，舉凡〈蛤蜊巧達濃湯〉、〈炒蘑菇〉或〈蒜味欖欖油蝦〉，呈盤都很簡單，盤中完全沒有其它裝飾性食材，菜名叫什麼，盤裡就是什麼。這樣的呈現，反而讓食客能更專注聚焦享用盤中食物，非常直接了當。

〈Nook〉的平均客單價目標設計在350元左右，這樣的訂價說來還算務實，畢竟，除了房客外，這餐廳鎖定的主要客源是週邊鄰里呀。

(工商)