溫暖舒適至7日 氣溫遽降在8日
氣象專家吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)的數值模擬顯示，今天至週六 (7日)，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼，西半部晴朗穩定；須注意8日鋒面影響氣溫明顯下降。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，西半部晴朗穩定，高溫25至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度；中南部地區清晨易有輻射霧生成，影響能見度。
週五(6日)有另外一小股非常微弱東北風可能給北海岸、北部山區雲量稍微增多，降雨有一些機率，但不明顯。
吳德榮指出，各國最新電腦模擬大都顯示，下一波天氣系統大約在8日南下，鋒面所帶之水氣雖不多，但仍會造成天氣明顯的轉變；北台灣氣溫明顯下降，北部、東半部雲量增多並有局部雨。
下週一(9日)至週二(10日)清晨受冷空氣影響，目前模擬的強度大約是「東北季風」(台北市在週二清晨的最低溫，約可降至15、16度，北台灣沿海空曠地區14度)；下週二白天冷空氣向北退卻而稍減弱，下週三(11日)下半天又有另一股冷空氣補充下來，氣溫再降。
目前最新模擬資料顯示這兩波的強度，皆尚未達「大陸冷氣團」的標準。不過，吳德榮表示，無論是「東北季風」或「大陸冷氣團」？在連續一週的偏暖後又轉變成涼涼冷冷的一週，本就該特別注意調適。1060104
(中央社)
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