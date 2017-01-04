眼皮下垂擋視線 上眼瞼除皺術可改善
台南市1名65歲的婦人因眼尾下垂、眼睛變成三角形，且視野被鬆弛的眼皮遮擋而窄縮。經醫師診斷後接受上眼瞼除皺合併雙眼皮手術，術後視線恢復正常，也找回自信。
衛生福利部新營醫院眼科醫師洪國磯表示，50、60歲的女性，難以避免的會有一定程度的眼皮鬆弛和下眼袋，遮住視線。一旦上眼皮開始鬆弛下垂，遮住視線後，額頭就會快速失去光澤，開始遍佈細紋，因此必須拉抬眉毛來恢復眼睛的視野，導致抬頭紋的出現。
洪國磯指出，此類病人若想作美容手術，通常會接受全額拉皮搭配眼瞼除皺，但此手術耗時且需全身麻醉，風險較高。
他說，其實只要針對上眼瞼做除皺手術，就有恢復額頭光澤的效果；因為視野不再被下垂的眼皮遮蔽，就不需要抬高眉毛，額頭回到放鬆的狀態，抬頭紋會自然減少。
洪國磯指出，為了讓病患的眼神更深邃，利用與上眼皮除皺相同的切口，幫病人縫製雙眼皮，也幫助病人恢復更有神的眼睛，找回年輕的自信。1060104
(中央社)
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