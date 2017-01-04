苗可麗「回到18歲」 童顏照網友驚逆生長

45歲苗可麗保養得宜。(圖／本報系資料照)

苗可麗童顏照，網友超驚艷。(圖／翻攝自苗可麗臉書)

苗可麗和王彩樺變成紅髮安妮無違和。(圖／翻攝自苗可麗臉書)

45歲苗可麗出道多年戲約不斷，更以《含笑食堂》拿下第48屆金鐘獎最佳女主角，演技備受肯定，常在臉書分享生活點滴的她，近日PO出「回到18歲」童顏照，驚呆網友。

苗可麗在臉書讚嘆修圖軟體的厲害，「可以讓我回到18歲，如果你不認識我，那...你會相信我嗎？哈哈，凡事還是眼見為憑吧！」照片中她後製頂著妹妹頭，綁上「兩根辮子」，臉上還有可愛小雀斑，看起來就像個女大生，凍齡美貌讓網友相當驚艷。

另外，她也曬出和王彩樺合成圖，要網友猜猜誰是誰，兩個人都變成紅髮安妮完全無違和感，粉絲大讚一樣可愛，驚呼她們簡直逆齡生長。

(中時電子報)