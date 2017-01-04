小哈利萌學妹妹開腿抓腳ㄚ 寵溺眼神好Man

小哈利萌學妹妹開腿抓腳ㄚ，伊能靜有感而發：「傻哥哥、好妹妹」。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜產後專心照顧愛女，儘管顧娃疲累還出現掉髮狀況，不過為了愛女，伊能靜甘之如飴。（圖／本報系資料照片）

女星伊能靜半年前高齡產下女兒「小米粒」，她產後專心照顧愛女，儘管顧娃疲累還出現掉髮狀況，不過為了小米粒，伊能靜甘之如飴，尤其是兒子「小哈利」細心照顧小米粒，更是讓伊能靜很窩心，近日小哈利童心大開，俏皮模仿妹妹開腿抓腳ㄚ。

14歲的小哈利對6個月大的小米粒相當呵護，伊能靜曾分享兒子推著嬰兒車哄女兒，這回小哈利則是童心大開，躺在床上俏皮學妹妹抬腿抓腳，還不忘看著小米粒，眼神滿是呵護，讓伊能靜有感而發：「新的一年，唯願你們相互照應一生。傻哥哥、好妹妹，新年好啊。」

(中時電子報)