種菜學薩克斯風 葉少爺是坐牢還是度假？
「葉少爺」葉冠亨酒駕害死3條命遭判刑6年，日前服刑3年1個月後即假釋出獄。葉冠亨不但快速出獄，且還是在輕鬆的外役監服刑，服刑期間念空大學分、學薩克斯風，一點都不像在坐牢。
2012年4月24日晚間，22歲的葉冠亨與3名友人在高雄一間舞廳飲酒作樂後駕車離開。葉冠亨駕駛賓士車以時速超過120公里的速度在路上狂飆，撞上一台違規左轉清運車，賓士車失控翻覆，衝撞到在路口等紅燈的李姓婦人，造成李婦及車內坐在副駕駛座的陳岡逸死亡。
案發3天後，李婦丈夫因悲傷過度，心肌梗塞猝死，留下8歲孤女許小妹。由於葉冠亨家境富裕，案發後躲在媽媽身後當「媽寶」，被網友戲稱為「葉少爺」。
葉冠亨之後遭判刑6年，不過上個月29日已經假釋出獄，只坐了3年1個月的牢。且他去年底就移監進入位於台南山上區的明德外役監服刑，獄中生活雖稱不上輕鬆寫意，但和一般監獄的受刑人相比，簡直就是天堂。
據壹週刊報導，葉少爺負責種植蔬菜及水果，做拔草、除蟲及挑肥、施肥等工作。吃飯時可圍著圓桌吃合菜，晚間更可在文康室看HBO等電視節目。葉少爺還參加了薩克斯風社團。
除了輕鬆種菜，參加薩克斯風社團，蔡少爺還在去年11月，考上台南市街頭藝人證照；此外還研讀財經書籍，打算參加財經證照考試。
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(中時電子報)
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