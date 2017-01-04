練野手OK 大谷翔平最想內外野兼修
「二刀流」大谷翔平在2015年後，為避免過度疲勞，大多以投手或指定打擊(DH)身分出賽，沒有再上場擔任野手，不過日前傳出，日本火腿總教練栗山英樹考慮把這個「封印」解禁，而這同樣也是大谷的願望，「如果要說為什麼想上場守備，因為我熱愛棒球。」
大谷除能投165公里火球、打出20轟，他還擁有從本壘跑到一壘，只需3秒8左右的速度，以及僅花約2秒98就能完成右外野長傳三壘的阻殺，對照鈴木一朗跑向一壘3秒7，長傳三壘約2秒94完成來看，大谷確實具備成為頂級外野的條件。
據日媒《每日新聞》報導，大谷在2013年菜鳥球季，還有49場擔任先發外野，但隔年銳減到僅8場，近兩年則不再擔綱野手。而對栗山想讓他守備的想法，大谷本人也抱有高度期待，且不只外野，他也想挑戰守游擊，「因為看起來很酷！」若這目標真的成真，下賽季大谷上場，想必會更有看頭。
(中時電子報)
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