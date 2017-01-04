《灣生回家》田中實加道歉還在騙!？

獲奬無數感人熱淚的「灣生回家」作者和紀錄片出品人的田中實加，被揭發在網路上截圖盜圖，也被質疑偽造身世，日前她終於到遠流出版社認錯。(粘耿豪攝)

只要撒一個謊，就要用無數的謊言去掩蓋這個謊。自稱是灣生後裔的暢銷書《灣生回家》作者田中實加遭踢爆是土生土長的高雄人、身世經歷涉嫌造假。最後，她透過遠流出版社發表聲明，承認身份造假，但仍對書中的日本奶奶田中櫻代堅稱確有其人，遭到外界質疑。不過，她創造出台灣出版史上最大騙局絕對是事實。

據《壹周刊》整理報導，田中實加口中的日本奶奶田中櫻代是否真有其人？《灣生回家》一書從〈自序〉〈契子〉〈啟程〉到〈最後的話〉等四個章節共三十六頁，都對田中櫻代多所著墨。但該刊再比對書中田中實加與田中櫻代兩人出現的時間點，破綻就一一浮現，且田中櫻代在2001年就已過世，不可能幾年前又走訪田中實加的高雄老家，而附近鄰居也未曾親眼見到那位日本乾媽的長相，受訪的田中大姊、鄰居全推給田中母親曾說過....，而田中母親又頻頻試圖掩護，無法坦率談論。

《灣生回家》故事或可能確有並其事，但作者田中實加的身世卻是造假的，書中灣生故事疑點不少，在「故事行銷」當道的年代，出版社誤入陷阱，共演騙局！遠流出版社被迫聲明表示，在相關爭議未得到確認前，《灣生回家》和《我在南方的家》將不再供貨，接受退書或換購等值的遠流出版品，並且認為田中實加之誠信及道德瑕疵應受讉責。

(中時電子報)