拍攝時尚照挨批低俗 劉雨柔嗆：別侮辱專業

劉雨柔拍攝時尚照挨批低俗，讓她氣到在臉書回擊。(圖/劉雨柔臉書)

女星劉雨柔因熱愛健身，維持令人稱羨的傲人身材，她近日接獲《2分之一強》節目邀約，與型男一同拍攝「火辣性感合照」，未料成品出爐卻被挨批如同三級片，讓她氣得在臉書回嗆別侮辱專業。

劉雨柔表示接下該通告，當下只有儘力完成的念頭，未料竟被沒有欣賞照片美感的人拿來說嘴，甚至形容如同三級片般鹹濕，讓她氣到在臉書發文痛批「如果妳很會拍性感照，請拿出專業跟水準拍出這樣的照片，如果沒有，請妳閉嘴躲在井底就好」，最後更嘲諷對方連主題都看不懂還敢批評，真是甘拜下風。

最後她仍不忘「提醒」對方，如果以後看到類似照片，不管外國人或華人拍的，煩請跟旁人確認一下，這是不是三級片照片，接著還撂下狠話「不知道妳水準夠不夠到看雜誌」，極盡嘲諷意味。

(中時電子報)