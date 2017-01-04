高雄透天厝火警 2姊妹無生命徵象

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高雄市鳥松區1處透天厝4日發生火警，一家7口6人被警消救出，1人自行脫困，其中一對姊妹無生命徵象，火警原因由警消和警方鑑識調查。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年1月4日

高雄市鳥松區1處透天厝4日發生火警，一家7口6人被警消救出，1人自行脫困，其中一對姊妹無生命徵象，火警原因由警消和警方鑑識調查。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年1月4日

高雄市鳥松區1處透天厝4日發生火警，一家7口6人被警消救出，1人自行脫困，其中一對姊妹無生命徵象，火警原因由警消和警方鑑識調查。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年1月4日

高雄市鳥松區一處透天厝今天發生火警，一家7口6人被警消救出，一人自行脫困，其中一對姊妹無生命徵象，火警原因由警消和警方鑑識調查。

警消初步調查，這起鳥松區本館路4樓住宅火警案，發生於清晨4時左右，警消獲報出動29車69人前往搶救。警消趕到火場時二樓已冒出熊熊烈火，並有受困民眾呼救。

警消兵分多路立即布設水線及分組搶救，4時39分火勢撲滅，一人自行脫困，無受傷表示不願就醫，警消共救出6人送醫，其中一對姊妹無生命徵象。

警消初步查出起火點為二樓客廳，火災原因初判為電氣因素，由消防局會同警察局調查。1060104

(中央社)