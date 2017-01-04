渥太華僑界升旗慶祝元旦

渥太華僑界於當地時間1日舉行慶祝元旦團拜，駐加拿大代表龔中誠與僑界代表近150人出席。

與會僑胞在會中高唱中華民國及加拿大國歌、演奏國旗歌並高舉國旗慶祝新年，場面熱絡。

龔中誠應邀致詞表達「新春三願」，首先祝福與會僑界朋友身體健康、天天開心、家庭和樂圓滿，心想事成，另外，2017年為加拿大建制聯邦150週年，祝福相關慶祝活動圓滿成功。

龔中誠說，2016年適逢國父孫中山先生150歲誕辰，加拿大重視自由、民主、人權及法治的價值，與中山先生當年革命追求的理念一致，而這些理念已在中華民國台灣實現，希望未來持續發揚光大。1060104

(中央社)