駐貝里斯大使館舉辦元旦升旗典禮

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中華民國駐貝里斯大使館於當地時間1日上午在駐館舉辦元旦升旗典禮，總計百餘名僑胞出席。（駐貝里斯大使館提供）中央社 106年1月4日

中華民國駐貝里斯大使館於當地時間1日上午在駐館舉辦元旦升旗典禮，總計百餘名僑胞出席。

駐貝里斯大使劉克裕致詞感謝僑界長期對中華民國政府及駐館的支持，當天出席升旗典禮更充分展現愛國熱忱，新的一年盼續予支持。

劉克裕並轉致總統蔡英文及副總統陳建仁致贈僑務榮譽職委員新年賀卡，以及頒贈僑務委員會新（續）聘僑務促進委員聘書。1060104

(中央社)