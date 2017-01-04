福特怕了川普收手投資 墨西哥：遺憾

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針對福特汽車（Ford）受美國總統當選人川普（Donald Trump）批判後，決定揚棄在墨西哥興建新廠計畫，墨國政府今天表示遺憾。川普先前表示，福特將為此付出代價。

法新社報導，福特取消在墨西哥聖路易波多西州（San Luis Potosi）設廠的16億美元計畫，對墨國帶來相當大的衝擊。本案一直是川普保護主義政策下的眼中釘。

墨國政府聲明：「墨西哥政府相當遺憾福特公司決定取消在聖路易波多西的投資計畫，且墨西哥政府為推動這項計畫做出的所有付出，本來也已獲福特公司的回饋承諾。」

福特聲稱，未來4年將改以投資7億美元，擴張密西根州平石（Flat Rock）組裝廠來生產電動與自駕車輛。

川普當選後，墨西哥披索一路走跌，福特這一宣布，又下挫1.41%。

墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）指出，福特一直到消息公開前「幾分鐘」，才告知墨西哥政府這項決定。

即將於1月20日走馬上任的川普，狠狠地教訓這些想把工作機會移至墨西哥的公司，並矢言重談北美自由貿易協定（NAFTA）。（譯者：中央社許湘欣）1060104

(中央社)