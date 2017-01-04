珍娜傑克森50歲升格當媽 順利產下1子

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美國流行樂壇天后珍娜傑克森（Janet Jackson）公關人員證實，50歲的珍娜傑克森今天產下第1胎兒子。

路透社報導，珍娜傑克森公關人員向「時人雜誌」（People Magazine）發表聲明說：「珍娜傑克森與丈夫馬納（Wissam Al Mana）很興奮能迎接剛誕生的兒子艾薩（Eissa Al Mana）來到世界上。」

聲明說：「珍娜的生產過程毫無壓力且相當健康，她目前正舒適地休息。」

珍娜傑克森與卡達企業家丈夫馬納2012年結婚，她今年4月將「堅固柔情」（Unbreakable）世界巡迴演唱會延期，與丈夫專心「做人」。

今年10月，珍娜傑克森獨家提供照片給「時人雜誌」，向粉絲炫耀她隆起的孕肚。

珍娜傑克森為著名傑克森歌唱家族中最年幼的孩子，極度重視隱私的她，至今未提供任何有關孕期或生產地點的細節。（譯者：中央社周莉芳）1060104

(中央社)