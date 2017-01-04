天外飛來紙板 轎車失控4輪朝天

轎車在東西向快速道路上翻覆，4輪朝天，物品散落一地。（陳慶居攝）

轎車在東西向快速道路上翻覆，還好人沒受傷。（陳慶居攝）

苗栗縣省道台72線頭屋往後龍路段，4日上午發生轎車翻覆意外，王姓婦人從苗栗開車要到後龍買菜順路上班，不料車道上突然飛來大片紙板，她為閃避紙板失控先撞上中央護欄，隨後翻覆4輪朝天，所幸僅頸部不適。

王姓婦人說，她上午8時許開車準備到後龍買菜，然後到一間寺廟幫忙記帳，行經東西向快速道路8.3公里頭屋路段內側車道時，見前方飛起大片紙板，得驚嚇想往左閃避，卻撞上中央護欄，方向盤操控不住，車子就翻覆了。

(中時)