地方力挺江啟臣 先選黨主席再選台中市長

立院國民黨團書記長江啟臣，被看好參選下屆黨主席。（姚志平攝）

國民黨黨主席之爭群雄並起，台中市議員賴義鍠認為，立委江啟臣形象清新、基層實力扎實，若能以黨主席之姿參選下屆台中市長，翻轉中台灣，將能讓國民黨一舉從谷底爬起。

賴義鍠向中評社表示，確實有藍營大老鼓勵江啟臣出來角逐今年年中的國民黨主席改選，這在地方早已傳開，這對國民黨是很正面的消息。

有國民黨中常委認為，在國民黨排資論輩的文化下，建議江啟臣應該把目標放在2018的台中市長選舉。賴義鍠認為，國民黨排資論輩的醬缸文化早就應該屏棄，江啟臣一定要跳脫這個思維，因為現在的年輕一代已經不管你這一套，國民黨如果還是一直維持這種思維，未來想要再起恐怕有一定難度。

賴義鍠說，將黨主席選舉跟2018選舉結合在一起不錯，如果江啟臣先參選今年的黨主席，帶動國民黨一番新氣象，明年再參選台中市長，來翻轉中台灣，帶動整個地方選舉大勝，反而能讓國民黨一舉從谷底爬起。

(中時電子報)