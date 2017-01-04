擊敗麥當勞 星巴克獲選全球最有價值餐飲榜首

星巴克被野村證券評選為今年最有價值的餐飲企業。（圖/美聯社）

全球咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks Corp.），擊敗強敵速食業龍頭麥當勞（McDonald’s Corp. ），獲選為今年最有價值的全球餐飲業榜首。這項由野村證券（Nomura Holdings）評選的名單，他們預測星巴克今年在全球將有大幅度的擴張，展店規模可上看8.4%、既有店面營收也能上漲5%，使星巴克有望追趕Subway潛艇堡與麥當勞，成為全球最多連鎖店的餐飲品牌。

據彭博社（Bloomberg）報導，野村證券評選出今年最有價值的全球餐飲龍頭- 星巴克，負責評選的分析師卡林諾斯基（Mark Kalinowski）表示，星巴克今年潛力無窮，今年度可能在全球大幅展店，幅度最高可達8.4%，在擴張的同時，既有的店舖營收也能有約5%的漲幅。由於在飲料市場仍有很大的空間能成長，卡林諾斯基更認為，星巴克新創的精選品牌也將能在今年達到30億美元（約990億台幣）的營收，成為集團內一大助力。而星巴克在全球連鎖店數量，更有望能突破5萬間，一舉擊敗擁有37,000多間的麥當勞與4萬5千間的Subway潛艇堡。

速食與飲料業霸主的麥當勞，恐將被後起之秀星巴克超越。（圖/美聯社）

雖然去年受到全球景氣成長遲緩影響，整體營收與業績呈現下滑7.5%的狀態，也讓原執行長舒茲（Howard Schultz）宣佈辭職下台，但其未來成長潛力還是讓投資方相當看好。在今年度美國普遍對此類速食與快餐類餐飲業成長存有信心下，星巴克調整未來展店目標至3萬7千間，比去年的2萬5千間高出許多。假以時日，星巴克可能真成為全球最大的餐飲龍頭企業。

(中時電子報)