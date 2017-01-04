新科調查官 律師工程師會計師通通有
調查局今日舉辦調查班53期結業典禮，蔡英文總統上任後首度親臨主持，並將參觀反毒陳展館，另嘉勉日前破獲史上最大古柯鹼走私案的有功人員。
調查班53期共有88人受訓，經展抱山莊一年的嚴格訓練後，僅73位學員結業，其中男生49位、女生24位，平均年齡26.48歲。
新一批調查官生力軍有20位來自台灣大學，政治大學、清華大學、交通大學、成功大學等國立名校畢業生將近6成，具有碩士學位者也達34名，精通英、法、德、韓、土耳其、阿拉伯文的學員者眾。
調查局指出，近年新進調查官專業背景多元化，本期結訓調查官專業素養涵蓋電子、資訊、營繕、財經等領域，其中4人曾任職台積電、聯發科、友達光電、聯華電子，4人通過土木工程師考試，9人通過律師考試，1位曾任勤業眾信會計師事務所副理。
新科調查官簡如一父親是調查局航業處處長簡安祿，自小耳濡目染，因而追隨父志報考調查局，受訓表顯優異。
曾任勤業眾信會計師事務所副理的巫仁瑜財經資歷豐富，投考調查局期望貢獻所學，將財經專業與工作經歷運用到未來工作領域。
本期結訓調查官前三名分別為政大法律系畢業的洪琪穎、台北大學法律系畢業的呂姵華、台大法律碩士何書雅。
(中時)
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