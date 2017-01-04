寧澤濤奧運成績差 美女記者爆內幕

寧澤濤奧運賽前就被勒令搬出公寓。（圖／取自微博）

大陸帥氣游泳選手寧澤濤，從體壇紅到娛樂圈，他還是去年里約奧運堪稱迷倒眾生的運動員。不過他表現差強人意，最後沒能進決賽，而當時第一線的央視記者劉京京，日前發了長文表示，原來在賽前一個月，寧澤濤就被勒令搬出公寓，甚至沒有教練。

央視美女記者劉京京在跨年那一天發了長文，闡述她這一年的工作經歷，其中里約奧運更讓她相當難忘。她坦言自己為了這個大項爆瘦，但最終都是希望能站在直播現場為國家爭光；其中她更替寧澤濤感到不捨，透露自己其實知道一些內幕，訪問時，她也希望引導寧澤濤能說出些什麼，可最終他還是輕描淡寫。

劉京京透露，寧澤濤在奧運會前一個被勒令搬出公寓、飯卡也被消磁，訓練更是沒有教練，她認為「這足以廢掉一個運動員功力。」訪問前她也很猶豫是否要說出真相，可寧澤濤還是阻止她，並稱「運會正是全國人民團結一心的時候，要多給運動員減壓，多給他們鼓勵，不要給奧運代表團增加壓力！」讓她既心疼又佩服。

(中時電子報)