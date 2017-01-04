金門爭取春節加班 鄉親快上網登錄機位需求

金門縣府爭取春節加班機，今起調查鄉親的機位需求。（李金生攝）

2017年春節第2波加班機自昨晚起展開訂位作業，各航空公司共提供金門航線7120個座位數。縣府今（4）日起開始調查鄉親機位需求，再視實際狀況協調民航局及航空公司爭取加開第3波加班機。

縣府指出，調查時間自1月4日起至1月8日，採網路調查24小時不受限方式，或上班時間逕洽縣民服務中心（金門地區可撥1999，外縣市082-320225）協助上網登錄需求資訊。調查機位需求的日期為1月25日至2月5日，包括台金5條航線在內。

(中時)