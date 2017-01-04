臨時會前夕 蘇嘉全籲朝野合作拚經濟

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商臨時會前夕在臉書發文表示，以人民利益為優先，不為政黨私利下，讓總預算案及重大議案完成審議，呼籲2017朝野攜手合作拚經濟。

蘇嘉全上午將召集朝野黨團協商臨時會相關事宜，他昨晚在臉書發文表示，新的一年新的開始，大家各自的工作崗位上，展開忙碌的日常生活，透過辛勤耕耘，期待能夠豐收甜美的果實。

他說，新國會也沒有停止前進的腳步，第二會期在上週結束前通過了120項議案，這週即將召開臨時會，最重要的目標就是審議106年度中央政府總預算案。

蘇嘉全說，總預算茲事體大，涵蓋外交國防、教育文化、社會福利等全面性事務的推動，攸關國家整體建設發展與人民福祉，總預算的通過與執行，將可以有效刺激經濟發展，讓台灣的經濟導入正向循環，其影響可說非常深遠。

他表示，人民是國家的主人，國會必須以實現人民最大福祉為原則。臨時會召開在即，期盼新年有新氣象，所有立委都能以國事為重，以人民利益為優先，在不為政黨私利下，彼此能夠坐下來理性討論，善盡監督的職責，讓總預算案及重大議案完成審議，才不辜負對人民的承諾。

蘇嘉全說，2017，朝野攜手合作拚經濟，為台灣的未來一起努力。1060104

(中央社)