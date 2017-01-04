臨時會前夕 蘇嘉全籲朝野合作拚經濟
立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商臨時會前夕在臉書發文表示，以人民利益為優先，不為政黨私利下，讓總預算案及重大議案完成審議，呼籲2017朝野攜手合作拚經濟。
蘇嘉全上午將召集朝野黨團協商臨時會相關事宜，他昨晚在臉書發文表示，新的一年新的開始，大家各自的工作崗位上，展開忙碌的日常生活，透過辛勤耕耘，期待能夠豐收甜美的果實。
他說，新國會也沒有停止前進的腳步，第二會期在上週結束前通過了120項議案，這週即將召開臨時會，最重要的目標就是審議106年度中央政府總預算案。
蘇嘉全說，總預算茲事體大，涵蓋外交國防、教育文化、社會福利等全面性事務的推動，攸關國家整體建設發展與人民福祉，總預算的通過與執行，將可以有效刺激經濟發展，讓台灣的經濟導入正向循環，其影響可說非常深遠。
他表示，人民是國家的主人，國會必須以實現人民最大福祉為原則。臨時會召開在即，期盼新年有新氣象，所有立委都能以國事為重，以人民利益為優先，在不為政黨私利下，彼此能夠坐下來理性討論，善盡監督的職責，讓總預算案及重大議案完成審議，才不辜負對人民的承諾。
蘇嘉全說，2017，朝野攜手合作拚經濟，為台灣的未來一起努力。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。