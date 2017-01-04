斐濟強震民眾撤往高處 海嘯警報解除

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美國地質調查所（USGS）表示，斐濟外海今天發生規模7.2淺層地震，引發民眾恐慌，紛紛開車撤往高處避難，但沒有傳出災損，海嘯警報也已解除。

法新社報導，震央位於距納迪（Nadi）約221公里處，距首都蘇瓦（Suva）約283公里，震源深度15公里，並引起兩起規模較小的餘震。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）起初表示，震央方圓300公里的地區可能出現危險海浪，但之後表示已無海嘯威脅。

澳大利亞地球科學中心（Geoscience Australia）表示，地震造成的建築結構受損，只可能發生在震央半徑約110公里內，距離最近的陸地很遠。

位在斐濟主島維提島（Viti Levu）西部的納迪居民說，他們感受到地面些微振動，但沒有傳出災損。

太平洋海嘯警報中心今天說，南太平洋島國斐濟外海發生強震，許多恐慌的沿岸居民撤到高處，但不久後海嘯威脅解除。

樂施會（Oxfam）斐濟主管薩拉多卡（Jovesa Saladoka）在蘇瓦透過電話告訴路透社：「這場地震引發相當程度的恐慌，車輛塞在街道試圖開往高處。」

紅十字會員工安布勒（Corrine Ambler）在推特（Twitter）表示，所有紅十字會員工與首都多數居民都「往高處移動」。

斐濟主震過後不久發生至少兩起餘震，規模超過5。（譯者：中央社張曉雯）1060104

(中央社)