一天80顆湯圓下肚 消化不良胃發炎
一名女子日前休假在家，一整天吃下了約80顆的湯圓，隔天一早又喝下了700c.c.的可樂，結果出現胃痛、腹漲、想吐等症狀，就醫才發現是因消化不良導致胃發炎。
童綜合醫院胃腸肝膽科醫師劉博(方方土)指出，湯圓是糯米類製品，本來就很難消化，而患者隔日又喝下了含有大量二氧化碳氣泡的飲料，造成本來存留在胃部的食物快速膨脹，才會突然感覺胃痛且噁心想吐。
劉博(方方土)表示，糯米因為黏性較強，不容易消化，如果是腸胃功能不佳，或是消化不良的人，建議不要食用太多糯米製品為宜。
另外，醫師也提醒，任何飲食原則都應該採取適量為原則，不可因為貪食而一次吃下過多食物，造成胃腸過大的負擔。傳統年節時期，無論湯圓、各式粿點都相當多樣且美味，更要控制食用的數量，勿因貪吃而讓身體出狀況，反而得不償失。1060104
(中央社)
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