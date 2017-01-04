丹麥未收到南韓資料 引渡鄭尤拉恐費時
丹麥檢方今天表示，他們尚未收到南韓正式要求引渡南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實之女鄭尤拉，引渡時程恐需費時數週。崔順實是導致朴槿惠面臨彈劾的閨蜜門干政醜聞核心人物。
法新社報導，丹麥的檢察官辦公室指出，他們還在等南韓當局提供有關20歲鄭尤拉（Chung Yoo-Ra）被控犯罪的事證，以及可能面臨的刑期等資料。
丹麥檢方辦公室副主任阿山（Mohammad Ahsan）在一項聲明裡說：「多久能做成引渡決定，部分取決於我們何時從南韓收到所需的資料。」
阿山表示，一旦南韓的資料送達，檢察官會在「幾週內」就引渡鄭尤拉做出決定。
鄭尤拉1日晚間在丹麥北部城市阿爾堡（Aalborg），被依護照已逾效期逮捕。雖然鄭尤拉否認有任何不法，當地的地區法院2日仍裁定拘留鄭尤拉4週，以待引渡決定。
擁有1名19個月大兒子的鄭尤拉隨後向一間地區高等法院上訴但遭駁回，仍維持拘留候審。若遭裁定引渡回韓，鄭尤拉仍有權上訴，如此勢必延長整個法律程序。（譯者：中央社陳亦偉）1060104
(中央社)
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