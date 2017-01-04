大陸義烏至倫敦貨運鐵路線 通車

一條直接連通中國浙江義烏市和英國倫敦的貨運鐵路線通車，全程用時約18天。(圖/新華社)

中國大陸的一帶一路戰略再跨出一步，浙江義烏市和英國倫敦的貨運鐵路線通車，首班列車在元旦出發，將可再提高中英兩國的進出口貿易，而中國大陸的中歐列車已連通14個歐洲國家。

新華社報導，首趟列車搭載88個貨櫃裝載小商品貨物從義烏啟程開往倫敦，將由阿拉山口出境，途經哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國等國，經英吉利海峽隧道，最終抵達英國倫敦，全程12451公里，預計運行時間18至20天。

鐵路線的英方代理物流公司指，中英直通車貨運服務的投入運營，凸顯英國脫歐後中英貿易伙伴關係的重要性。且鐵路直通車貨運成本比空運低一半，時間則比海運快一倍。根據義烏海關統計，去年1-10月從這裡出口到英國的貿易額5.6億美元，比前一年增長了近10%。今年可望再大幅成長。

(中時電子報)