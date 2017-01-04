大陸義烏至倫敦貨運鐵路線 通車
中國大陸的一帶一路戰略再跨出一步，浙江義烏市和英國倫敦的貨運鐵路線通車，首班列車在元旦出發，將可再提高中英兩國的進出口貿易，而中國大陸的中歐列車已連通14個歐洲國家。
新華社報導，首趟列車搭載88個貨櫃裝載小商品貨物從義烏啟程開往倫敦，將由阿拉山口出境，途經哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國等國，經英吉利海峽隧道，最終抵達英國倫敦，全程12451公里，預計運行時間18至20天。
鐵路線的英方代理物流公司指，中英直通車貨運服務的投入運營，凸顯英國脫歐後中英貿易伙伴關係的重要性。且鐵路直通車貨運成本比空運低一半，時間則比海運快一倍。根據義烏海關統計，去年1-10月從這裡出口到英國的貿易額5.6億美元，比前一年增長了近10%。今年可望再大幅成長。
(中時電子報)
文章來源：中國啟動第一條義烏至倫敦直達貨運鐵路線
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。