美外交政策智庫建議兩岸建立新暫行架構

肩負兩岸二軌機制的美國「外交政策全國委員會」由會長狄卡洛（左）領軍，去年12月5日到17日赴台北、上海、北京、東京，進行為期2週、4城市年度亞太之旅。圖右為大陸國台辦主任張志軍。（取自NCAFP官網）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年1月4日

美智庫「外交政策全國委員會」結束年度亞太之行，提出4項建議，提及美中關係可能反轉，而降低兩岸關係攸關美台利益，美新政府應敦促兩岸在維持現狀下建立新「暫行架構」。

肩負兩岸二軌機制的「外交政策全國委員會」（NCAFP），由會長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）領軍，去年12月5日到17日赴台北、上海、北京、東京，進行為期2週、4城市的年度亞太之旅。

報告建議，繼續支持台灣的民主化及增進參與國際空間，應列入美新政府政策，同時美國新政府應支持兩岸在維持現狀（status quo）下致力建立新「暫行架構」（modus vivendi），讓台灣繼續發展民主及經濟。

訪問團在台期間拜會了總統蔡英文、行政院長林全等政府首長，由於時間恰巧在美國總統當選人川普與蔡總統打破近40年美台外交慣例的通話之後，讓報告引人關注。

外交政策全國委員會總結此行並由前國務院亞太副助卿李維亞（Evans J.R. Revere）負責撰寫報告，報告今天出爐，分析包括美台及美中關係、「一中政策」、北韓及東亞等最新情勢，同時提出4項建議。

報告指出，蔡總統與川普通話已攪動美中關係，將促使北京警告美新政府兩國關係可能下降（downturn）。而這通電話勢必激怒北京，在台灣內部也引發不同反應，從一開始的興奮演變到後來的關切聲浪。

李維亞說，北京迄今相當克制，但如果美新政府上台後改變現行對台及對中政策，從中國政府高層、黨及軍方傳遞訊息顯示，中國恐在對台關係、美國進口及軍事行為等方面有所反制。他同時提及，北京對台的憤怒已損及兩岸關係，勢必嚴重衝擊兩岸過去幾年重建的正面互動關係。在東亞緊張關係日增之際，美新政府有必要提出更清楚政策，讓亞太盟友瞭解美國的支持再保證。

此外，美中新關係前景必須慎重考慮到美國盟友的關切，必須瞭解美中對抗可能引發的風險及敏感性。

而在亞太夥伴持續關切下，NCAFP報告建議，美新政府有必要致力制定更清晰政策及提出優先順序。不確定性有利維持對手之間的平衡，但恐不利增進美對區域盟友領導力的信任度。

報告也建議，繼續支持台灣的民主化及增進參與國際空間，應列入美新政府政策。但如果做法不夠小心謹慎，恐導致台灣暴露在中國壓力及脅迫之下。

李維亞寫到，降低兩岸緊張關係攸關美台利益，美新政府應支持兩岸在維持現狀（status quo）下致力建立新「暫行架構」（modus vivendi），讓台灣繼續發展民主及經濟。

訪問團成員還包括前駐北京大使芮效儉（Stapleton Roy）、美退役海軍將領麥德偉（Michael. McDevitt）、NCAFP亞太安全論壇代理副主任李瀅（Juliet Lee）等。年歲已高的資深副會長、亞太安全計畫負責人札戈利亞（Donald S. Zagoria）並未隨行。他們在北京會見了國台辦主任張志軍等。1060104

(中央社)