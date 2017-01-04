即將就職 川普擱置阿根廷摩天大樓計畫
阿根廷的報導指出，由於所作投資存在不確定性，美國總統當選人川普已擱置在當地蓋摩天大樓的計畫。川普集團發言人證實，集團並無在布宜諾斯艾利斯興建大樓的計畫。
法新社報導，布宜諾斯艾利斯西文報「國家報」（La Nacion）報導，川普（Donald Trump）原計劃耗資1億美元在當地興建35層的辦公大樓。不過報導引述川普在南美的合作夥伴YY開發集團（YY Development Group）說，「川普家族決定取消尚未在美國境外執行的所有計畫」。
路透社報導，布宜諾斯艾利斯巿政府去年11月底表示，不會核准川普在當地蓋辦公大樓，這代表開發計畫須重提申請，並由當局重新考慮。
當地報導，阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）致電祝賀勝選時，川普曾提到這項「川普大樓」（Trump Tower）計畫，使得開發案再受國際矚目。
不過馬克里政府駁斥相關報導不實，強調馬克里和川普在電話中並未談到此事。雖然馬克里之前就認識川普，但選前曾表態挺民主黨的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。
要求不具名的川普集團發言人指出：「並無在布宜諾斯艾利斯蓋大樓的計畫。」
上述開發案最早是在2007年初浮現，並獲准開發現已成為巿中心停車場的1塊地。巿府聲明，開發案未在規定的3年內動工，先前的核准已逾期。開發商去年8月就同一開發計畫重提申請，但巿府未核准。
川普的公司上個月也退出1項在里約熱內盧的合資飯店計畫。（譯者：中央社何宏儒）1060104
(中央社)
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