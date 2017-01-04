最後一位大牌女星脫單 李冰冰小男友摸臀熱吻曝戀情

43歲李冰冰新春爆戀情。(圖／翻攝自李冰冰、全明星探微博）

李冰冰和神秘男親密擁吻。(圖／翻攝自全明星探微博）

去年演藝圈不少「黃金剩女」林心如、舒淇、天心先後出嫁，想不到2017才剛開始，就有女星爆脫單，是頻被爆隱婚的李冰冰，兩人被拍到親密擁抱，還大方親吻，關係很不一般。

大陸第一狗仔卓偉3日就在微博預告「最後一位大牌女星終於脫單了」，不少人就猜測是李冰冰，而今(4日)《全明星探》就公開李冰冰戀情，據悉，她人在三亞拍戲，一名神秘男子和她的家人一同前往探班，雙方關係似乎已很熟識，似乎獲得親友認同。

隔天，李冰冰就和這名神秘男子單獨出遊，兩人不時上演親密戲碼，十指相扣、背後擁抱，還當眾摸臀、甜蜜擁吻，看來她終於成功脫單，據悉，這名神秘男子叫許文楠，是家投資公司的高層主管，比李冰冰小10幾歲，粉絲見狀都紛紛送上祝福。

(中時電子報)