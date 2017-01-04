川普11日舉行當選以來首場記者會
美國總統當選人川普今天透過推特表示，將於1月11日在紐約召開當選以來首場記者會。
據路透社報導，川普將於1月20日宣誓就職，從11月8日當選總統至今尚未舉行過記者會。
不論是美國的中國政策走向與對俄羅斯外交問題，還有競選時期極富爭議的對外貿易與種族問題，都讓外界對川普當選後是否會實行在競選時期的政策宣言相當擔憂，預期這次記者會將受到全球媒體與政界的高度關注。
川普原預定12月15日就要舉行首場當選後記者會，不過在召開前突然宣佈延到今年1月。美國媒體推測延期主因是為先多解決內閣人事問題，另一種說法是他當時剛收過蔡英文的恭賀電話引發對中國政策的爭議，因此選擇暫避風頭。雖然如此，這次的記者會中，美國的「一中政策」仍將會是媒體發問的重點。
(中時電子報)
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