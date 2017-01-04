「貢寮鮑」美味有保障！ QR-Code掃描驗證食安

此時正當「貢寮鮑」產季，新北市府也特邀知名餐廳與主廚設計創意料理。（圖為「三杯花雕九孔鮑」，新北市政府漁業處提供）

年節快到了，嘗美味料理吃健康！新北「貢寮鮑」安心有保障！新北市政府農業局貼心整理出已經通過「安心標章」品質認證，並可以提供產地宅配直送到府服務的貢寮鮑訂購資訊，計有貢寮區漁會、仁和鮑魚、有漁水產、福鮑、92K周末食堂-九恩商行、鮮物本舖與許資生等多家領有安心標章的貢寮鮑業者，讓消費者不用親自走進產地，只要在家拿起電話也能購買到新鮮美味的貢寮鮑，在滿足味蕾的同時，也能讓消費者「食」在放心。

以天然海菜餵食貢寮鮑。（新北市漁業處提供）

「貢寮鮑」是貢寮地區養殖漁民利用東北角地區潮間帶純淨的海水，以天然海菜餵食養殖的九孔及黑盤鮑，並經由市府輔導養殖業者自主管理，已取得「安心標章」的在地品牌！每當到了水溫稍低的冬天，正是適合它們生長育肥的季節，一顆顆碩大肥美的貢寮鮑，只要用熱水川燙即能吃到天然、新鮮的海味，所謂當季貢寮鮑真正好食，也食在對味！

碩大肥美的貢寮鮑，採收上來後須經過分級分裝。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，農業局以「在地產-食在地」的產食關係，將貢寮地區所生產的九孔及黑盤鮑結合，成立「貢寮鮑」特色品牌，消費者可以透過掃描安心標章上的QR-Code產品資訊條碼，能即時連線到農業局農漁產品安心標章網站上。

每顆貢寮鮑養殖生產過程、檢驗報告及養殖業者聯絡方式，從產地到產品採收都能資訊透明化，讓消費者都能看得見，新北貢寮鮑安心掛保證！

新北市府邀請國立臺灣海洋大學劉秉忠副教授專家現場輔導養殖業者。（新北市漁業處提供）

還在思考要去哪裡才能購買到正港新鮮的貢寮鮑嗎？可聯絡正在產地收成的貢寮鮑養殖業者，請他們趕快把新鮮肥美的貢寮鮑送到你家吧！趁著年節快到了，不妨和親朋友好享用安心又美味的貢寮鮑喔！

(中時電子報)