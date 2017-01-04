「貢寮鮑」美味有保障！ QR-Code掃描驗證食安
年節快到了，嘗美味料理吃健康！新北「貢寮鮑」安心有保障！新北市政府農業局貼心整理出已經通過「安心標章」品質認證，並可以提供產地宅配直送到府服務的貢寮鮑訂購資訊，計有貢寮區漁會、仁和鮑魚、有漁水產、福鮑、92K周末食堂-九恩商行、鮮物本舖與許資生等多家領有安心標章的貢寮鮑業者，讓消費者不用親自走進產地，只要在家拿起電話也能購買到新鮮美味的貢寮鮑，在滿足味蕾的同時，也能讓消費者「食」在放心。
「貢寮鮑」是貢寮地區養殖漁民利用東北角地區潮間帶純淨的海水，以天然海菜餵食養殖的九孔及黑盤鮑，並經由市府輔導養殖業者自主管理，已取得「安心標章」的在地品牌！每當到了水溫稍低的冬天，正是適合它們生長育肥的季節，一顆顆碩大肥美的貢寮鮑，只要用熱水川燙即能吃到天然、新鮮的海味，所謂當季貢寮鮑真正好食，也食在對味！
農業局長李玟表示，農業局以「在地產-食在地」的產食關係，將貢寮地區所生產的九孔及黑盤鮑結合，成立「貢寮鮑」特色品牌，消費者可以透過掃描安心標章上的QR-Code產品資訊條碼，能即時連線到農業局農漁產品安心標章網站上。
每顆貢寮鮑養殖生產過程、檢驗報告及養殖業者聯絡方式，從產地到產品採收都能資訊透明化，讓消費者都能看得見，新北貢寮鮑安心掛保證！
還在思考要去哪裡才能購買到正港新鮮的貢寮鮑嗎？可聯絡正在產地收成的貢寮鮑養殖業者，請他們趕快把新鮮肥美的貢寮鮑送到你家吧！趁著年節快到了，不妨和親朋友好享用安心又美味的貢寮鮑喔！
(中時電子報)
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