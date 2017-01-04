閃紙板車輛翻覆 買菜婦驚魂未定
苗栗市王姓婦人今天上午駕駛自小客車要前往後龍鎮買菜，行經東西向快速道路8公里處，為了閃避一張紙板，車輛擦撞中央護欄，導致整台車翻覆，所幸只受到輕微挫傷。
苗栗縣消防局上午8時許接獲通報，東西向快速道路頭屋路段有車輛翻覆，立即派遣苗栗和特搜分隊前往查看，抵達現場看到一部銀色轎車翻覆在內側車道，車內有一名王姓女駕駛已逃出車外。
王婦驚魂未定表示，意外發生當時開車行駛在內側車道，看到右前方一部車輛行經外側車道，突然有一張「紙板飛起來」，為了閃避「紙板」直覺把方向盤往左轉，不料，擦撞中央護欄導致整台車「翻了過去」、四輪朝天。
救護人員詢問王婦傷勢，還好只有頸部遭受輕微挫傷，不願意送醫；王婦指出，原本是要前往後龍買菜，再到一間宮廟幫忙記帳，還好神明保佑，加上有繫安全帶，只是虛驚一場。1060104
(中央社)
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