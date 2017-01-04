馬英九農曆年前後恐被起訴 檢已釐清涉洩密案犯罪事證
2013年馬王九月政爭引發的前總統馬英九被民進黨立委柯建銘指控洩密案，現在有消息傳出，檢方會於即將到來的農曆年前後起訴馬英九。
《鏡週刊》指出，馬英九及黃世銘、羅智強與江宜樺去（2016）年12月被傳喚後，檢方已將馬的犯罪事證釐清；而黃世銘始終堅稱，自己本來只想向馬英九報告關說案，但因接受其指示，之後才會再向江宜樺報告，律師團認為此說法對馬很不利。
另方面，由於報告關說案一事，黃世銘已被高院判決有罪定讞，且判決書直指馬英九與黃為共犯結構，加上此次偵辦的檢察官是曾於2006年起訴馬涉貪汙特別費的周士榆，在在都令馬相當擔心。
對於可能遭到起訴，馬英九辦公室接受週刊訪問時不多做評論，但表示馬不受腳傷影響，屆時仍會親自出庭；北檢則以偵查不公開為由，強調無可奉告。
(中時電子報)
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