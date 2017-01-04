「Tiffany藍」背上身！「大圓斑球背象鼻蟲」好吸睛
啥！什麼動物那麼「貴氣」，居然穿上獨特的「Tiffany藍」！017年迎新春，來動物園昆蟲館看來自蘭嶼、綠島的「大圓斑球背象鼻蟲」吧！來動物園大圓斑球背象鼻蟲從民國98年開始，名列野生動物保育法的保育類野生動物名錄，屬於珍貴稀有保育類昆蟲。
「大圓斑球背象鼻蟲」只分布在蘭嶼和綠島，不僅沒有象鼻蟲特殊長長的「鼻子」，顛覆了大家對象鼻蟲的印象，身上獨特的「Tiffany藍」更超級吸睛，現在到台北市立動物園昆蟲館就可以看到大圓斑球背象鼻蟲，牠們也順利在動物園內傳宗接代。
大家最熟悉的象鼻蟲就是家中的米蟲，而大圓斑球背象鼻蟲則是一種短喙的象鼻蟲，與印象中有著長長嘴巴的象鼻蟲截然不同，全身黑色，上面還有夢幻的蒂芙尼藍圓斑，由於僅分布在蘭嶼和綠島，在台灣本島只有在台北動物園，才能看到被特別照養的族群。
大圓斑球背象鼻蟲演化出傲人的特異功能，就像穿著鐵甲的武士一樣，全身變得非常堅硬。大圓斑球背象鼻蟲身體到底有多硬，傳說以前蘭嶼達悟族男人會以手指按壓球背象鼻蟲比指力，能壓碎者會得到勇士般的歡呼，可見球背象鼻蟲的身體結構相當堅硬，有「硬象鼻蟲」的稱呼，在野外幾乎沒有想吃牠的天敵。
大圓斑球背象鼻蟲的翅鞘已經癒合，完全沒有飛行能力，僅能以爬行的方式移動，因此活動範圍不外乎就是食草或附近區域。在蘭嶼想找牠們，得先認識牠的食物火筒樹。
大圓斑球背象鼻蟲通常在葉背活動，遇到其他動物靠近會先走開，如果還是感到威脅，就會裝死掉落下方，讓天敵措手不及。因為大圓斑象鼻蟲在台灣本島並未分布，，因此保育員在飼養照顧時，每次都需要依照飼養箱外貼的戶籍資料，仔細清點數量，確認每隻個體都乖乖待在照養環境內。
大圓斑球背象鼻蟲是完全變態的昆蟲，幼蟲住在火筒樹的莖部，成蟲則在灌木或喬木上活動，由於人類過度採集，分布在蘭嶼、綠島的球背象鼻蟲有6種被列入珍貴稀有保育類動物名錄中。台北動物園園區內有許多火筒樹，糧食來源充足，因此能成功繁殖大圓斑球背象鼻蟲。
到昆蟲館除了能看到夢幻的大圓斑球背象鼻蟲，還可以在附近的昆蟲藝廊觀賞台灣紙雕作品，由台灣紙藝家洪新富創作的昆蟲作品共10幅，包括-糞金龜、台灣長臂金龜、台灣鹿角金龜、蜉蝣、蝴蝶、螢火蟲、獨角仙、擬食蝸步行蟲、高砂深山鍬形蟲及蜂，洪新富用心觀察生態，用紙藝摺出維妙維肖的昆蟲，每個作品也創作小詩傳達自己對生態觀察的心境，到動物園可別錯過昆蟲館喔。
(中時電子報)
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