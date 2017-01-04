副分局長曉以大義 昔日同窗落淚坦承偷竊

竹南分局轄區發生汽車被破窗竊盜案，警方鎖定往來可疑車輛。（陳慶居翻攝）

竹南分局轄區發生汽車被破窗竊盜案，涉案的呂嫌與副分局長林育旺為昔日同窗，經曉以大義後才坦承犯行。（陳慶居翻攝）

副分局長的同學是汽車破窗賊！苗栗縣警察局竹南分局去年11月間發生多起汽車遭敲破車窗失竊財物案件，警方清查後鎖定呂姓男子，呂男警詢時否認涉案，副分局長林育旺為其昔日同窗，懇談後終讓他含淚坦承犯行。

竹南警分局竹南派出所去年11月中旬，受理發生在國泰夜市的2起汽車破窗竊案，因發生時間相近，警方研判應是同人所為，調閱附近路口監視器畫面，發現有輛機車不斷往來經過，警方以車追人鎖定呂姓男子涉嫌重大，昨天並循線找到呂男，他見警察找上門一臉不自在。

警方發現呂男手上持有疑似吸毒用的吸管，將他帶回派出所進一步偵訊，他辯稱吸管是撿來的，並極力撇清與破窗竊案無關。副分局長林育旺認出呂男是昔日同學，耐心懇談曉以大義後，他羞愧落淚坦承吸毒及破窗偷取財物。

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(中時)