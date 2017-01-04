50歲珍娜傑克森生了 喜得一子

珍娜‧傑克森2015年6月在洛杉磯參加頒獎儀式。(美聯社)

美國流行樂天后珍娜‧傑克森(Janet Jackson)週二生下了一名男嬰，並取名為Eissa，經紀人已證實這項消息，並表示她生產過程相當輕鬆健康，現在正在休息。

根據《時人》雜誌(People)，傑克森2012年嫁給卡達商人Al Mana後，去年傑克森傳出懷孕的消息。原本傑克森正在進行世界巡迴演唱，但後來她在推特上，透過影片表示她和其夫將專注在家庭上，透露出疑似懷孕的消息。

傑克森在影片中表示，雖然巡演才進行到第二段，但因為她和其夫正在計畫發展他們的家庭，所以她決定要暫停演出，當年十月《時人》雜誌獨家取得她懷孕的照片。

在懷孕期間傑克森雖然沒有甚麼公眾活動，但有人看到她在倫敦買嬰兒用品，平常她活動時也穿著運動褲、毛衣和頭巾。傑克森的家人說，她很期待能成為母親。

這是傑克森第一次當媽媽，她的哥哥Jermaine說，他相信傑克森一定會成為一個好媽媽，因為她很強悍也很嚴格，但Jermaine也說，如果傑克森需要任何教養或照顧孩子的撇步，他也可以幫忙，Jermain自己有九個孩子。

(中時電子報)