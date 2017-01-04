MLB》包爺與藍鳥談約未果 費城人入戰局？

包爺到底情歸何處，至今還依然未明。(美聯社資料照)

季後為追求大約投身自由市場的「包爺」包提斯塔，卻因陷有行無市的窘境，不得不選擇降價爭取回藍鳥的機會，不過條件遲未談攏，據美媒4日報導，一直未出手的費城人，看著現在的情勢與球隊狀況，正在猶豫是否該出手搶人。

36歲的包爺，原拒絕藍鳥合格報價，期盼到自由市場撈回一紙長約，但年齡增長、身手衰退等因素，以及必須付出選秀權，讓不少球隊卻步，窮途末路的他，轉與藍鳥重啟協商，但藍鳥又不願給出高於1720萬美金(約5.57億台幣)的合約，雙方陷入僵局。

包爺降價求售，也引起缺外野手的費城人關注，《TheScore》索維塔(Jonathan Soveta)報導，由於右外野的艾德爾及奎恩，攻擊能力不盡理想，他們季後一直想簽回自由球員補強，包括前藍鳥的包爺、桑德斯、前紅雀馬斯，或與大都會交易來布魯斯，都是選項。

以現況來看，費城人上賽季僅獲71勝91敗，是全聯盟倒數10名內的球隊之一，比起其他球隊，他們簽回包爺只需犧牲第二輪選秀權，加上於聯盟中排第19的團隊薪資，堪稱最有本錢搶回包爺的球隊，不過報導指出，他們仍以交易布魯斯為首要目標。

另，自由市場4日再傳有球員找到新東家，原效力印地安人的35歲外野手拉賈戴維斯，傳已與運動家達成共識，將以一年600萬美金(約1.94億台幣)合約，加入「魔球大軍」。

(中時電子報)