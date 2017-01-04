讓他早點回家 陸女警幫老人賣菜成網紅

中國大陸四川瀘州城區的一名女城管日前溫馨執法，她將一名賣野菜的老人和籮筐從馬路邊搬到人行道旁，並幫著老人吆喝賣菜，她說：「就想讓老人賣完菜早點回家」，引來網友按讚。

大陸成都商報今天報導這名女城管「暖心執法」的故事。

四川瀘州城區下橋橋頭處去年12月29日，有一名老人擺攤賣蕺菜、野蔥等；不料一名穿著制服的女城管來到橋頭，人們以為老人會被趕走時，這名城管走到老人身邊，將老人和籮筐從馬路邊搬到人行道旁，並幫著老人叫賣。

女城管吆喝「大家幫忙買些小菜吧，早些賣完了老人好回家！」不少民眾圍了過來，掏錢買老人的野菜。前後不到半小時，兩個籮筐的野菜全部賣光了。

這一幕，被路人李先生拍下，並PO上網。他說：「城管換了一種方式執法，讓人感覺很人性，也很溫馨。」

這名女城管是古藺縣城管大隊的喻成，頓時之間成「網紅」。 她說，下橋橋頭是禁擺攤的，本來想勸走老人，但老人年約九旬，野菜也不太新鮮，即便到菜市場賣可能也賣不出去。「天氣這麼冷，就想讓老人賣完菜早點回家。」

網友稱，女城管「難得的暖心一幕，讓這個冬天變得不太冷」。1060104

(中央社)