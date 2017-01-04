堅持車距保命！險捲入翻滾車禍 張克帆嚇傻

張克帆去年10月娶回美嬌娘。（圖／本報系資料照片）

男星張克帆去年10月娶回美嬌娘，談話風格逗趣、幽默的他，常在臉書分享生活大小事，不過近日張克帆卻分享在高速公路上驚魂記，目睹小貨車發生車禍，所幸他保持適當車距，「要不然，我就加入它翻滾的行列了」，他也呼籲保持車距的重要。

張克帆習慣與前車保持五個車身的距離，還因此被笑開車慢，不過他仍堅持保持車距，2日他在臉書透露，在高速公路上遇到車速快、跟前車近的小貨卡，目睹對方撞護欄、360度的翻滾，「因為我被超車之後，下意識的含了一下煞車，想離它五六個車身，要不然，我就加入它翻滾的行列了」。

所幸小貨卡的兩位乘員平安沒事，也讓張克帆有感而發：「有些開車習慣，真要這種時刻，才會了解到重要」，並強調「也希望大家行車注意保持車距，超重要的」。

(中時電子報)