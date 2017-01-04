超「萌」年菜 老協珍LINE FRIENDS熊跳牆開賣
年菜也走「萌」路線！看好國人過年就是要吃佛跳牆的年俗習慣，迪化街80年老店、年銷10萬組的「佛跳牆之王」老協珍，繼自2014年起與日本三麗鷗合作推出「Hello Kitty版佛跳牆」且連年熱賣後，今年更首度攜手韓國LINE FRIENDS推出1500甕「2017 LINE FRIENDS熊跳牆」，以肖像授權全力搶攻「萌經濟」商機。
而為擴大搶攻年菜商機，老協珍今年並與美國康寧餐具合作，推出「康寧晶寶鍋4L + 干貝熬雞湯」獨家套組。同時更首度推出「客製化佛跳牆」，讓消費者自選食材入饌，創市場先例。
老協珍今年與三麗鷗合作的第4代「Hello Kitty金雞抱喜佛跳牆」，搭配超卡哇伊的Hello Kitty，以正月初五迎財神做創意發想，使用象徵財富滾滾的金雞母做主體規劃，加上台北大稻埕迪化街的熱鬧場景，搭配「金雞」甕蓋設計更富含收藏價值。每甕訂價3480元，在老協珍官網與統一超商限量販售。
而老協珍今年與韓國LINE FRIENDS首次攜手合作，推出全球獨家的「LINE FRIENDS熊跳牆」，甕身設計以熊大、兔兔與好友們攜手穿梭於台北著名地標為設計概念，搭配從天而降的紅包與金元寶，營造大發利市的喜悅，訂價2688元，在老協珍官網與全聯眅售。
至於老協珍與與美國康寧餐具合作推出的「康寧晶寶鍋4L + 干貝熬雞湯」獨家套組，每鍋特價2980元。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。