超「萌」年菜 老協珍LINE FRIENDS熊跳牆開賣

迪化街80年老店老協珍搶年菜商機，今年與韓國LINE FRIENDS合作推出「熊跳牆」。(圖／老協珍)

老協珍「LINE FRIENDS熊跳牆」的內容很豐富。(圖／老協珍)

老協珍與日本三麗鷗合作第4代「2017 Hello Kitty金雞抱喜佛跳牆」，以正月初五迎財神作創意發表。(圖／姚舜攝)

為搶大搶攻年菜外賣商機，老協珍今年並首次與美國康寧餐具合作推出用康寧晶鍋盛裝的雞湯。(圖／老協珍)

年菜也走「萌」路線！看好國人過年就是要吃佛跳牆的年俗習慣，迪化街80年老店、年銷10萬組的「佛跳牆之王」老協珍，繼自2014年起與日本三麗鷗合作推出「Hello Kitty版佛跳牆」且連年熱賣後，今年更首度攜手韓國LINE FRIENDS推出1500甕「2017 LINE FRIENDS熊跳牆」，以肖像授權全力搶攻「萌經濟」商機。

而為擴大搶攻年菜商機，老協珍今年並與美國康寧餐具合作，推出「康寧晶寶鍋4L + 干貝熬雞湯」獨家套組。同時更首度推出「客製化佛跳牆」，讓消費者自選食材入饌，創市場先例。

老協珍今年與三麗鷗合作的第4代「Hello Kitty金雞抱喜佛跳牆」，搭配超卡哇伊的Hello Kitty，以正月初五迎財神做創意發想，使用象徵財富滾滾的金雞母做主體規劃，加上台北大稻埕迪化街的熱鬧場景，搭配「金雞」甕蓋設計更富含收藏價值。每甕訂價3480元，在老協珍官網與統一超商限量販售。

而老協珍今年與韓國LINE FRIENDS首次攜手合作，推出全球獨家的「LINE FRIENDS熊跳牆」，甕身設計以熊大、兔兔與好友們攜手穿梭於台北著名地標為設計概念，搭配從天而降的紅包與金元寶，營造大發利市的喜悅，訂價2688元，在老協珍官網與全聯眅售。

至於老協珍與與美國康寧餐具合作推出的「康寧晶寶鍋4L + 干貝熬雞湯」獨家套組，每鍋特價2980元。

(工商)